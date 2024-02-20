Российские компании страдают от кадрового голода

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В 2023 году около 60 процентов предприятий и компаний в России столкнулись с серьезной проблемой кадрового дефицита, заявил ректор МГУ имени Ломоносова и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Об этом сообщает Lenta.ru.
Согласно его высказываниям, особенно высокий уровень нехватки работников наблюдается в сфере высокотехнологичного производства.
Этот дефицит специалистов высокой квалификации делает их особенно востребованными на рынке труда. В свете растущих требований к навыкам работников, Садовничий подчеркнул важность дальнейшего развития инженерных школ для подготовки кадров в различных отраслях, включая цифровые и биотехнологии, микроэлектронику, фотонику и приборостроение. По его мнению, подготовка высококвалифицированных специалистов для этих секторов экономики поможет увеличить долю инновационных разработок.
Из-за общей нехватки кадров российские компании все чаще обращаются к так называемому «тихому найму», прибегая к использованию собственных талантливых сотрудников для решения проблемных вакансий. Эта стратегия становится все более популярной и на данный момент используется почти в каждой второй компании России.
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Этот дефицит специалистов высокой квалификации делает их особенно востребованными на рынке труда. В свете растущих требований к навыкам работников, Садовничий подчеркнул важность дальнейшего развития инженерных школ для подготовки кадров в различных отраслях, включая цифровые и биотехнологии, микроэлектронику, фотонику и приборостроение. По его мнению, подготовка высококвалифицированных специалистов для этих секторов экономики поможет увеличить долю инновационных разработок.
Из-за общей нехватки кадров российские компании все чаще обращаются к так называемому «тихому найму», прибегая к использованию собственных талантливых сотрудников для решения проблемных вакансий. Эта стратегия становится все более популярной и на данный момент используется почти в каждой второй компании России.
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Маруняк Сергей Дмитриевич