Российские пенсии проиндексируют несколько раз в 2027 году
В России в 2027 году планируется индексация страховых и социальных пенсий. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета Ирина Абанина.
По словам эксперта, страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров предполагается проиндексировать в два этапа, пишет URA.RU. С 1 февраля выплаты могут вырасти предварительно на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,4%. Итоговые коэффициенты будут зависеть от фактической инфляции и возможностей бюджета Социального фонда России.
Таким образом, совокупное увеличение страховых пенсий по старости в 2027 году может составить около 7,4%. Перерасчет будет производиться автоматически. Обращение в Социальный фонд потребуется в случаях выявления неучтенных страховых периодов.
Социальные пенсии, согласно предварительным параметрам, с 1 апреля 2027 года планируется повысить на 6,8%. Коэффициент также может быть скорректирован. Для получателей уже назначенных социальных пенсий индексация будет проводиться автоматически, тогда как для оформления первоначальных доплат потребуется заявление.
Кроме того, с 1 октября 2026 года в России планируется повышение пенсий для ряда категорий граждан. Изменения затронут в том числе военных пенсионеров и получателей страховых выплат.
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