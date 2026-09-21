Российские пенсии проиндексируют несколько раз в 2027 году

21 сентября 2026, 20:55

Экономист Абанина: за следующий 2027 год пенсии могут увеличиться на 7,4%

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В России в 2027 году планируется индексация страховых и социальных пенсий. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета Ирина Абанина.