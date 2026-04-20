Ягодная афера: российские пенсионерки начали продавать китайскую клубнику под видом домашней

20 апреля 2026, 13:05

Биолог Наполов: не стоит увлекаться китайской клубникой

Фото: iStock/PapillencePhoto

В российских глубинках пенсионерки начали перепродавать клубнику, привезённую из Китая, выдавая её за домашнюю.





Как сообщает издание SHOT, китайские поставщики стали завозить клубнику в отдалённые регионы России и предлагать товар на перепродажу местным жительницам. В среднем цена за ящик клубники у них составила 900 рублей. Пенсионерки покупали клубнику, после чего перемывали её, перекладывали в свои тары и продавали, накручивая цену и заверяя покупателей, что ягоды — свои.



В беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов отметил, что официальные поставки из Китая сертифицируются Роспотребнадзором. Однако не исключено, что китайская клубника может быть обработана антибиотиками.





«Если клубника поступает из Китая официально, значит, есть заключение Роспотребнадзора о том, что она разрешена. Соответственно, есть её можно. Но чересчур увлекаться и наедаться такой клубникой не стоит, так как она выращена промышленным способом. Понятно, что раз она допущена, то превышения по каким‑то вредным веществам не будет, но что‑то на грани предельно допустимых концентраций вполне возможно», — отметил Наполов.