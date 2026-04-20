В десяти регионах России проходит предпринимательский турнир «ИЗЗЗИ Рост»
С 10 апреля по 15 мая 2026 года пройдёт Предпринимательский турнир «ИЗЗЗИ Рост». Организатор проекта — ООО «БИЗНЕСТРЕНАЖЕР», генеральный партнер — ПАО «Сбербанк».
Проект ставит целью развитие предпринимательских и управленческих навыков у молодёжи. Участники играют в онлайн-бизнес-симулятор, где в безопасной цифровой среде отрабатывают управленческие решения и проверяют бизнес-гипотезы без финансовых потерь.
Организаторы приглашают к участию молодых предпринимателей старше 18 лет, включая индивидуальных предпринимателей, и представителей малого и среднего бизнеса из Тверской, Московской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Рязанской областей.
Федеральный этап турнира состоится с 1 июня по 1 октября 2026 года. Участие в проекте бесплатно. Победители получат денежный приз в размере 100 000 рублей на развитие бизнеса и дополнительные бонусы от партнёров. Организаторы открыли регистрацию участников до 9 мая 2026 года на сайте.
