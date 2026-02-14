Российские протестанты раскритиковали запрет молельных комнат в многоэтажках

14 февраля 2026, 04:52

Российские протестантские общины выступили с критикой инициативы о запрете молельных комнат в многоквартирных домах. По их мнению, такие меры могут ограничить право граждан на свободное исповедание веры.





Зампредседателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня пастор Олег Гончаров в беседе с «Коммерсантом» заявил, что внесённый в Госдуму пакет законопроектов предусматривает запрет на проведение богослужений и молитвенных собраний в нежилых помещениях многоквартирных домов. При этом богослужения в жилых помещениях допускаются только для удовлетворения индивидуальных духовных потребностей проживающих там на законных основаниях граждан.



Гончаров напомнил, что в советский период церковь не могла владеть имуществом, поэтому протестантские собрания часто проходили в частных домах и квартирах. По его словам, эта практика частично сохраняется и сегодня, а многие молитвенные помещения располагаются именно в многоквартирных домах.



