Достижения.рф

В Госдуме рассмотрят законопроект об ограничениях для молельных домов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект о запрете организации молельных домов в жилых и нежилых помещениях.



Документ, опубликованный 13 февраля на официальном портале системы обеспечения законодательной деятельности, предлагает ограничить использование подвалов, технических зон и коммерческих площадей внутри многоквартирных домов для таких целей. Инициативу направили на усиление контроля за открытием и работой молельных домов, чтобы сбалансировать права верующих, интересы жителей многоэтажек и требования общественной безопасности.

Проект предусматривает ограничения на проведение богослужений и иных религиозных обрядов в жилых помещениях. При этом право на религиозные действия в квартире сохраняется, но исключительно для удовлетворения духовных потребностей граждан, которые проживают в ней на законных основаниях.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может стать точкой опоры для Европы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0