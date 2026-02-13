В Госдуме рассмотрят законопроект об ограничениях для молельных домов
В Госдуму внесли законопроект о запрете организации молельных домов в жилых и нежилых помещениях.
Документ, опубликованный 13 февраля на официальном портале системы обеспечения законодательной деятельности, предлагает ограничить использование подвалов, технических зон и коммерческих площадей внутри многоквартирных домов для таких целей. Инициативу направили на усиление контроля за открытием и работой молельных домов, чтобы сбалансировать права верующих, интересы жителей многоэтажек и требования общественной безопасности.
Проект предусматривает ограничения на проведение богослужений и иных религиозных обрядов в жилых помещениях. При этом право на религиозные действия в квартире сохраняется, но исключительно для удовлетворения духовных потребностей граждан, которые проживают в ней на законных основаниях.
