Российские срочники вышли на весельной лодке в море в Крыму и пропали

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Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Меняйло рассказал, что к нему обратились матери пропавших россиян. По данным МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые сообщили экстренным службам о произошедшем.
Согласно информации главы республики, в настоящее время поиски не дали результатов. Меняйло добавил, что все необходимые меры предпринимаются для нахождения пропавших военных.
Ранее сообщалось, что осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации главы республики, в настоящее время поиски не дали результатов. Меняйло добавил, что все необходимые меры предпринимаются для нахождения пропавших военных.
Ранее сообщалось, что осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова