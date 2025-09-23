Российские таможенники перехватили партию беспилотников из Казахстана

23 сентября 2025, 01:59

Самарские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана

Фото: istockphoto / Diy1

Таможенники Самарской области выявили и задержали 34 разобранных беспилотника во время проверки автомобиля, который направлялся в Башкортостан из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.