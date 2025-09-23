Российские таможенники перехватили партию беспилотников из Казахстана
Таможенники Самарской области выявили и задержали 34 разобранных беспилотника во время проверки автомобиля, который направлялся в Башкортостан из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.
Сопроводительные документы на летальные аппараты у водителя отсутствовали. Транспортное средство сотрудники ФТС остановили недалеко от МАПП «Сагарчин».
В ходе проверки были найдены разобранные FPV-дроны с камерами для передачи изображения в реальном времени и два FPV-крыла «Ключ-фортуна». Предварительно установлено, что два устройства представляют собой БПЛА самолетного типа, способные перевозить груз весом до 5 кг, а один являлся разведывательным БПЛА. Комплекты деталей позволяют собрать 32 компактных летательных аппарата, предназначенных для сброса груза. Задержанный груз будет подвергнут необходимым экспертизам.
Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны предназначены для личной видеосъемки. Однако в ведомстве подчеркнули, что такое количество летальных аппаратов не может быть использовано для личных нужд и представляет потенциальную угрозу безопасности граждан.
Читайте также: