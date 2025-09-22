На окраине Калуги уничтожили БПЛА

22 сентября 2025, 22:13

Шапша: ПВО России уничтожила БПЛА на окраине Калуги

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Один беспилотный летательный аппарат противника на окраине Калуги уничтожила российская система ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.





На месте работает оперативная группа. Предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировали.





«Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА...» — написал чиновник.