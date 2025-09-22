На окраине Калуги уничтожили БПЛА
Шапша: ПВО России уничтожила БПЛА на окраине Калуги
Один беспилотный летательный аппарат противника на окраине Калуги уничтожила российская система ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
На месте работает оперативная группа. Предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировали.
«Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА...» — написал чиновник.
Боевики ВСУ регулярно выпускают дроны на российские регионы. Некоторое время назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии вражеских аппаратов.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские власти делают все необходимое для завершения боевых действий.