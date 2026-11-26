26 ноября 2026, 16:21

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Граждане России побили рекорд по числу поездок в Японию, несмотря на сохраняющиеся санкции. В октябре этого года в страну приехали 32,6 тысячи россиян — больше, чем когда-либо за один месяц, передает Life.ru.