Российские туристы установили исторический рекорд по поездкам в Японию в октябре
Граждане России побили рекорд по числу поездок в Японию, несмотря на сохраняющиеся санкции. В октябре этого года в страну приехали 32,6 тысячи россиян — больше, чем когда-либо за один месяц, передает Life.ru.
В октябре 2026 года количество туристов из России увеличилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом году Японию посетили чуть более 30 тысяч россиян, а в этом месяце был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений.
Важно отметить, что рост российского турпотока происходит на фоне общего снижения числа иностранных гостей. За первые десять месяцев 2026 года Япония приняла 34,64 миллиона туристов из-за рубежа, что на 2,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом в октябре количество прибытий из-за границы увеличилось на 0,4%, достигнув рекордных 3,91 миллиона человек.
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