Слон-рецидивист напал на российских туристов
Российские туристы подверглись нападению слона во время сафари в национальном парке Яла на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его информации, история произошла 28 октября. На появившихся в Сети кадрах видно, как слон подходит к автомобилю и тянется хоботом к пассажирам. Находившиеся в салоне люди запаниковали, после чего вышли из машины и сели в соседний транспорт, пытаясь спастись от любопытного животного.
По словам очевидцев, водитель внедорожника, на котором ехали туристы, игнорировал их крики и не спешил отъехать от животного. Собеседница издания рассказала, что этот слон неоднократно нападал на посетителей парка — о подобных случаях она узнала от других отдыхающих.
Похожая история на Шри-Ланке произошла около месяца назад: тогда от нападения слона пострадала еще одна россиянка. После встречи с животным женщине срочно понадобилась медицинская помощь: у нее диагностировали травмы руки, спины и глаза.
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