Слон-рецидивист напал на российских туристов

30 октября 2026, 12:54

Слон-рецидивист напал на внедорожник с россиянами во время сафари на Шри-Ланке

Фото: iStock/Andrey Rykov

Российские туристы подверглись нападению слона во время сафари в национальном парке Яла на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.