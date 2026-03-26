Российские ученые готовы делиться технологией продления жизни

26 марта 2026, 16:23

Фото: iStock/kasto80

В РФ ведутся исследования по созданию инновационной технологии для значительного увеличения продолжительности жизни, основанной на факторах Яманака. Об этом сообщили ведущие российские ученые, врачи и специалисты в области геронтологии и медицины долголетия на круглом столе, прошедшем в Нижнем Новгороде.





Мероприятие состоялось в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках Международной научно-практической конференции «Биосистемы: организация, поведение, управление». Соорганизаторами выступили Волгоградский государственный медицинский университет и компания «ИННОВВИТА».



Кандидат медицинских наук, руководитель ЦКП ВолгГМУ и генеральный директор компании «ИННОВВИТА» Роман Литвинов подчеркнул важность фундаментальных научных исследований в области долголетия.





«У нас есть понимание механизмов развития возрастных изменений человеческого тела, но слишком мало инструментов для управления ими. Многое мы можем уже сегодня, например, защищать внеклеточный матрикс от повреждения или управлять ростом новых сосудов. Но этого мало: нужно создавать новые инструменты биотехнологического восстановления внеклеточного матрикса, инструменты восстановления эпигенетического ландшафта, новые клеточные терапии. Это требует развития фундаментальной науки в области долголетия», — пояснил Литвинов, передает СМИ2.

«Мы видим огромный потенциал в развитии биотехнологического направления в России и уверены, что работа ВолгГМУ и ООО «ИННОВВИТА» формирует прочную основу для создания инноваций. Уже сегодня наш совместный портфель включает перспективные проекты, направленные на развитие концепции активного долголетия и повышение качества жизни населения», — заявил ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалёв.

«Самое главное в нашей совместной работе — междисциплинарный подход, что может гарантировать устойчивую работу в функционировании Консорциума «Активное долголетие». В рамках таких круглых столов рождаются новые направления, в которых мы можем добиваться значимых результатов для здравоохранения», — отметила она.