Российские ученые готовы делиться технологией продления жизни
В РФ ведутся исследования по созданию инновационной технологии для значительного увеличения продолжительности жизни, основанной на факторах Яманака. Об этом сообщили ведущие российские ученые, врачи и специалисты в области геронтологии и медицины долголетия на круглом столе, прошедшем в Нижнем Новгороде.
Мероприятие состоялось в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках Международной научно-практической конференции «Биосистемы: организация, поведение, управление». Соорганизаторами выступили Волгоградский государственный медицинский университет и компания «ИННОВВИТА».
Кандидат медицинских наук, руководитель ЦКП ВолгГМУ и генеральный директор компании «ИННОВВИТА» Роман Литвинов подчеркнул важность фундаментальных научных исследований в области долголетия.
«У нас есть понимание механизмов развития возрастных изменений человеческого тела, но слишком мало инструментов для управления ими. Многое мы можем уже сегодня, например, защищать внеклеточный матрикс от повреждения или управлять ростом новых сосудов. Но этого мало: нужно создавать новые инструменты биотехнологического восстановления внеклеточного матрикса, инструменты восстановления эпигенетического ландшафта, новые клеточные терапии. Это требует развития фундаментальной науки в области долголетия», — пояснил Литвинов, передает СМИ2.
На круглом столе обсуждались современные методы профилактики возрастных заболеваний и поддержания физического и когнитивного здоровья, а также проекты и инновационные технологии, разработанные Консорциумом «Активное долголетие». Особое внимание было уделено механизмам внедрения этих разработок в клиническую практику и систему здравоохранения.
«Мы видим огромный потенциал в развитии биотехнологического направления в России и уверены, что работа ВолгГМУ и ООО «ИННОВВИТА» формирует прочную основу для создания инноваций. Уже сегодня наш совместный портфель включает перспективные проекты, направленные на развитие концепции активного долголетия и повышение качества жизни населения», — заявил ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалёв.
Группа волгоградских исследователей, возглавляемая Ковалёвым, достигла успеха в воспроизведении редких плазмид, содержащих оригинальные факторы Яманака. Эти факторы представляют собой важные белки, используемые для перепрограммирования специализированных клеток в стволовые клетки, обладающие свойствами молодости. В настоящее время команда ВолгГМУ и компания «ИННОВВИТА» работают над модификацией этих факторов и готовы безвозмездно предоставлять их всем заинтересованным научным учреждениям.
Все участники круглого стола сошлись во мнении, что для успешного внедрения инновационных технологий необходимо развивать партнерские отношения в научной сфере, активно обмениваться результатами исследований и укреплять взаимодействие между медико-биологическими компаниями и научными учреждениями.
В ходе обсуждения были сформулированы конкретные инициативы по усилению научного сотрудничества между специалистами различных медицинских направлений. Особое мнение на этот счет высказала доктор фармацевтических наук и профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, возглавляющая научно-производственный отдел центра регенеративной медицины Римма Абрамович.
«Самое главное в нашей совместной работе — междисциплинарный подход, что может гарантировать устойчивую работу в функционировании Консорциума «Активное долголетие». В рамках таких круглых столов рождаются новые направления, в которых мы можем добиваться значимых результатов для здравоохранения», — отметила она.
Обсуждение коснулось социально-экономических последствий расширения инициатив консорциума. На круглом столе подчеркнули важность усиления взаимодействия с государственными учреждениями и коммерческими структурами, заинтересованными в поддержке программ по геронтологии и увеличению продолжительности жизни.