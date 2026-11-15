Российские ученые нашли гены лучших кур-несушек

15 ноября 2026, 12:23

РИА: петербургские ученые нашли гены для отбора из цыплят лучших несушек

Фото: iStock/Toa55

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) обнаружили два гена, которые помогут селекционерам выбирать лучших несушек еще на ранней стадии развития. Об этом РИА Новости рассказали в вузе.