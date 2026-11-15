Российские ученые нашли гены лучших кур-несушек
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) обнаружили два гена, которые помогут селекционерам выбирать лучших несушек еще на ранней стадии развития. Об этом РИА Новости рассказали в вузе.
При обычной селекции кур приходится оценивать со временем — ждать, пока птица вырастет и начнет нестись. Это долго и дорого, однако если знать, какие варианты генов связаны с хорошей продуктивностью, будущую несушку можно оценить гораздо раньше.
В поле зрения исследователей попали гены ESR2 и PTHLH — предполагается, что именно они отвечают за плодовитость птицы и качество кладки. У молодых особей оба гена работали наиболее активно, а к началу яйцекладки их активность снижалась. Следующий шаг ученых — выявить в этих генах конкретные варианты, связанные с высокой продуктивностью.
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