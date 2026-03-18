Стало известно, можно ли наказать человека за громкий разговор в кафе

18 марта 2026, 20:20

Юрист Бакаев: привлечь к ответственности за шум в кафе почти невозможно

Фото: Istock/nicoletaionescu

Владельцы заведений общепита нуждаются в чётких регламентах, чтобы пресекать слишком громкие разговоры посетителей. Такое мнение высказал юрист Намру Бакаев.





В беседе с «Татар-информом» Бакаев пояснил, что административная ответственность за шум в кафе и ресторанах законодательно существует, однако на практике такие дела возникают крайне редко из-за сложности проверки.

«Уровень шума при разговоре практически невозможно как-то проконтролировать, хотя и можно подать жалобу в Роспотребнадзор или руководству заведения», — подчеркнул эксперт.