Стало известно, можно ли наказать человека за громкий разговор в кафе
Юрист Бакаев: привлечь к ответственности за шум в кафе почти невозможно
Владельцы заведений общепита нуждаются в чётких регламентах, чтобы пресекать слишком громкие разговоры посетителей. Такое мнение высказал юрист Намру Бакаев.
В беседе с «Татар-информом» Бакаев пояснил, что административная ответственность за шум в кафе и ресторанах законодательно существует, однако на практике такие дела возникают крайне редко из-за сложности проверки.
«Уровень шума при разговоре практически невозможно как-то проконтролировать, хотя и можно подать жалобу в Роспотребнадзор или руководству заведения», — подчеркнул эксперт.Тем не менее юрист сообщил, что посетители кафе или ресторана, которых беспокоят громкие соседи, могут обратиться с заявлением в Роспотребнадзор или непосредственно к руководству заведения.
