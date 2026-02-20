Российский аэропорт приостановил работу в целях безопасности
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, такие меры приняли из соображений безопасности. В настоящее время прием и выпуск самолетов не осуществляется.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает пресс-служба.Причины ограничений и сроки возобновления работы авиагавани пока не называются.
