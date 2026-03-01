Российский академик предрек высадку человека на Луне в ближайшие пять лет
ИКИ РАН: человек может высадиться на Луне до 2030 года
До наступления 2030 года на спутнике Земли могут оказаться как американские астронавты, так и китайские тайконавты. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
По его словам, первыми в XXI веке на Луне окажутся именно представители Китая. Академик выразил уверенность, что колонизация спутника приобретает особую актуальность из-за необходимости разведки редкоземельных металлов.
«Этим сейчас как раз начали заниматься во всем мире, начинается новая лунная гонка, но все это будут делать автоматизированные роботы», — считает Зеленый.Точку зрения российского академика косвенно подтвердил миллиардер Илом Маск. Американский предприниматель заявил, что первый корабль SpaceX приземлится на Луне в марте следующего года.