Российский этнографический музей организует выставку в Москве

12 сентября 2025, 14:40

Фото: iStock/Olga355

Директор Российского этнографического музея (РЭМ) Юлия Купина рассказала о том, какие выставки организует учреждение в 2026 году.





По её словам, музей планирует провести выставки не только в Петербурге, но и в Москве, Пскове, Торжке, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске и других городах России.





«В музее-заповеднике «Царицыно», например, мы представим образцы народного костюма, интерьерного текстиля и предметы быта из коллекции Натальи Щабельской, которые мы уже показывали на нашей площадке. Эта коллекция сегодня признана одной из самых содержательных и полных по русской культуре», — рассказала Купина в беседе с «Петербургским дневником».