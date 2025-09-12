Российский этнографический музей организует выставку в Москве
Директор Российского этнографического музея (РЭМ) Юлия Купина рассказала о том, какие выставки организует учреждение в 2026 году.
По её словам, музей планирует провести выставки не только в Петербурге, но и в Москве, Пскове, Торжке, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске и других городах России.
«В музее-заповеднике «Царицыно», например, мы представим образцы народного костюма, интерьерного текстиля и предметы быта из коллекции Натальи Щабельской, которые мы уже показывали на нашей площадке. Эта коллекция сегодня признана одной из самых содержательных и полных по русской культуре», — рассказала Купина в беседе с «Петербургским дневником».
Директор добавила, что в РЭМ отметят день рождения Ивана Билибина. Там организуют выставку, посвященную его этнографическим изысканиям. А в Южно-Сахалинске проведут межмузейный проект, посвященный казакам.
По её словам, главными врагами для экспонатов являются пыль и свет. Купина отметила, что в музее есть необходимые технологии для их хранения.
Тем временем в Кемерове на набережной Томи открыли скульптуру под названием «Материнская любовь», изображающий мать и младенца, пишет «Сiбдепо».
Автором памятника является известный советский и российский скульптор Георгий Потоцкий, чьи работы представлены во многих странах мира. «Материнская любовь» стала репликой его работы из бронзы 2003 года под названием «Богоматерь».
Однако жители города не оценили произведение искусства и сравнивают его с огородным пугалом.