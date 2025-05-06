Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в спивающихся россиянах

Фото: iStock/rivermartin
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России, сообщает РБК.
Филимонов отметил в интервью изданию, что алкомаркеты способствуют увеличению потребления спиртного, что ведет к социальной и демографической деградации. Владельцы этих магазинов играют роль соучастников в распространении алкогольной зависимости, которая негативно сказывается на обществе.
По его словам, владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».
С 1 марта в Вологодской области введены ограничения на продажу алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00, чтобы сократить доступность спиртного.
22 апреля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал, что алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям
Читайте также:
Врач развеял известный миф о влиянии вина и кофе на сердце
«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
Россиянам раскрыли, почему между майскими праздниками не будет выходных
По его словам, владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».
С 1 марта в Вологодской области введены ограничения на продажу алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00, чтобы сократить доступность спиртного.
22 апреля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал, что алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям
Читайте также:
Врач развеял известный миф о влиянии вина и кофе на сердце
«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
Россиянам раскрыли, почему между майскими праздниками не будет выходных
Мария Моисеева