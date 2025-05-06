«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз

Певица Рианна с детьми (Фото: Instagram* @badgalriri)
В ночь с 5 на 6 мая выяснилось, что Рианна ждет третьего ребенка. Новость певица рассекретила на Мет Гала-2025 в Нью-Йорке, появившись с округлившимся животом. Певица, уже воспитывающая двух сыновей с рэпером A$AP Rocky, обрадовала фанатов — те давно догадывались о скором пополнении в семьи звезды.
7-летняя Рианна готовилась эффектно объявить о новом статусе на синей ковровой дорожке Метрополитен-музея, но кто-то из гостей заснял ее за кулисами, и видео молниеносно разлетелось по сети. Кадры можно увидеть в Telegram-канале «Starhit.ru».
Слухи о третьей беременности певицы ходили уже несколько месяцев, особенно после того, как звезда начала носить оверсайз-одежду. Однако она хранила молчание, никак не комментируя догадки фанатов.
Рианна и ее партнер A$AP Rocky начали встречаться в 2020 году после долгих лет дружбы. Их первый сын, Риза Этельстон Майерс, родился в 2022 году, а о второй беременности певица объявила на Супербоуле в 2023-м. В августе того же года у пары появился второй сын, Райот Роуз Майерс.
Хотя видео беременной певицы «слили» в Сеть до ее выхода на дорожку, она все еще хотела удивить поклонников новым образом. Как подметил Telegram-канал «Super.ru», A$AP Rocky позировал в гордом одиночестве, а Рианна пришла самой последней, в одежде, которая уже не скрывала округлившийся живот.
Сейчас семья — главный приоритет для Рианны, хотя она уверяет, что не забывает и о музыке. Возможно, пара хочет еще одного мальчика: в феврале знаменитости говорили о планах назвать будущего ребенка в честь адвоката A$AP Rocky. Тот очистил имя рэпера в суде, когда тому грозил многолетний тюремный срок.
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Слухи о третьей беременности певицы ходили уже несколько месяцев, особенно после того, как звезда начала носить оверсайз-одежду. Однако она хранила молчание, никак не комментируя догадки фанатов.
Певица Рианна (Фото: Instagram* @badgalriri)
Рианна и ее партнер A$AP Rocky начали встречаться в 2020 году после долгих лет дружбы. Их первый сын, Риза Этельстон Майерс, родился в 2022 году, а о второй беременности певица объявила на Супербоуле в 2023-м. В августе того же года у пары появился второй сын, Райот Роуз Майерс.
Хотя видео беременной певицы «слили» в Сеть до ее выхода на дорожку, она все еще хотела удивить поклонников новым образом. Как подметил Telegram-канал «Super.ru», A$AP Rocky позировал в гордом одиночестве, а Рианна пришла самой последней, в одежде, которая уже не скрывала округлившийся живот.
Рианна на Met Gala 2025 (Фото: кадр видео из Telegram-канала «Super.ru»)
Сейчас семья — главный приоритет для Рианны, хотя она уверяет, что не забывает и о музыке. Возможно, пара хочет еще одного мальчика: в феврале знаменитости говорили о планах назвать будущего ребенка в честь адвоката A$AP Rocky. Тот очистил имя рэпера в суде, когда тому грозил многолетний тюремный срок.
«Наш следующий ребенок будет носить имя A$AP Joe», — сказали тогда звезды.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева