Российский пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине
У маяка Анива на Сахалине впервые в истории сел вертолет. Подробности приводит телеканал «360».
Российский пилот по имени Андрей доставил путешественников к труднодоступному мысу и совершил посадку на небольшой скале Сивучья.
Участник экспедиции, фотограф Вадим Махоров рассказал, что команда специально выбрала время, когда там нет туристов и стоит хорошая погода, чтобы камни были оголенные. Место они подобрали заранее, зная расположение скал, — это позволило сесть без риска. Посадка прошла без происшествий.
Тем временем транспортная прокуратура проводит проверку. Ведомство оценит, соблюдались ли требования законодательства о безопасности полетов.
Ранее стали известны итоги поисков пропавших в Карелии малолетних сестер.
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