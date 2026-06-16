Стали известны итоги поисков пропавших в Карелии сестер

16 июня 2026, 17:01

Пропавших в Карелии маленьких сестер нашли живыми

Фото: iStock/Fedorovekb

Пропавших в Петрозаводске сестер семи и двенадцати лет нашли живыми. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».