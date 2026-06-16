Стали известны итоги поисков пропавших в Карелии сестер
Пропавших в Петрозаводске сестер семи и двенадцати лет нашли живыми. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В полиции добавили, что криминальной составляющей в происшествии нет.
Как выяснил телеканал 78.ru, сестры — бывшие воспитанницы детского дома. Их биологическая мать отбывает срок в местах лишения свободы, а сами они проживают в патронажной семье.
Приемный отец Дмитрий рассказал «Известиям», что девочки и раньше сбегали из дома — к старшему брату, который недавно вернулся из колонии. По словам мужчины, подросток ведет себя маргинально и демонстрирует сестрам «образ свободной и беззаботной жизни», далекий от семейного уклада.
Родители не препятствовали их общению, но просили, чтобы встречи проходили под их контролем, однако юношу это не устроило. В день исчезновения девочки оставили дома часы с GPS-трекером — тогда взрослые заподозрили очередной побег и обратились в полицию.
Напомним, о пропаже сестер стало известно 16 июня. Последний раз их видели вчера вечером в компании подруг на карьере в микрорайоне Ключевая. Затем девочки отправились в магазин и перестали выходить на связь.
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