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Россиянин попытался взвесить быка и оказался в больнице

Под Новосибирском бык сломал ребра работнику мясокомбината
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Новосибирской области бык напал на 55-летнего работника мясокомбината, который пытался его взвесить. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Инцидент произошел на предприятии в Черепановском районе. Животное внезапно ударило мужчину головой в грудь, повалив на землю, после чего продолжило атаку. Чтобы отпугнуть быка, работник взял горсть земли и бросил ее в глаза зверю.

В итоге пострадавший смог самостоятельно выбраться из загона. В больнице у него диагностировали переломы ребер и ушибы легких.

Ранее сообщалось, что жители Приморского района Санкт-Петербурга все чаще замечают диких кабанов во дворах и на проезжей части. По словам очевидцев, парнокопытные держатся группами.

Лидия Пономарева

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