Россиянин приставал к детям возле гимназии и поплатился
В Уфе задержали местного жителя, который приставал к детям возле гимназии №1. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Мужчина уверял, что с помощью учеников младших классов пытался связаться с учительницей, которая якобы умерла. Вскоре подозрительного горожанина доставили в отдел полиции. Позже правоохранители выяснили, что он состоит на учете у психиатра.
Ранее сообщалось, что 66-летнего охранника двух школ в Уфе обвинили в домогательствах к детям. Пенсионер показывал детям половой орган и предлагал им деньги за близость.
По словам родителей, мужчина звонил школьницам, чтобы поговорить «как дедушка с внучкой», а затем предлагал вступить с ним в интимную связь, обещая вознаграждение.
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