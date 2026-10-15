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Россиянин приставал к детям возле гимназии и поплатился

В Уфе задержали мужчину, который приставал к детям возле гимназии
Фото: iStock/blinow61

В Уфе задержали местного жителя, который приставал к детям возле гимназии №1. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.



Мужчина уверял, что с помощью учеников младших классов пытался связаться с учительницей, которая якобы умерла. Вскоре подозрительного горожанина доставили в отдел полиции. Позже правоохранители выяснили, что он состоит на учете у психиатра.

Ранее сообщалось, что 66-летнего охранника двух школ в Уфе обвинили в домогательствах к детям. Пенсионер показывал детям половой орган и предлагал им деньги за близость.

По словам родителей, мужчина звонил школьницам, чтобы поговорить «как дедушка с внучкой», а затем предлагал вступить с ним в интимную связь, обещая вознаграждение.

Лидия Пономарева

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