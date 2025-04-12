Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Виталий Богуславский (Фото: Instagram* @aboguslavskiy)
Продюсер Виталий Богуславский, известный как директор культового фильма «Москва слезам не верит», скончался в Москве в субботу. Виталию было 79 лет. Информацию о его смерти подтвердила заслуженная артистка РФ Анастасия Винокур в своём Instagram*, а также сын покойного Александр Богуславский.
«Умер мой отец — директор картины «Москва слезам не верит». Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал Богуславский ТАСС.Причина смерти, дата и место прощания пока не сообщаются. Продюсерская карьера Богуславского включала такие фильмы, как «В зоне особого внимания» (1977), «Ответный ход» (1981) и «Охота на лис» (1980).
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Александр поделился снимками отца во время съёмок и в кругу коллег — певца Льва Лещенко, режиссера Карена Шахназарова и других. Увидеть их можно в личном блоге Александра.
Анастасия Винокур также опубликовала в своих соцсетях архивное фото. На нем Виталий Богуславский запечатлён вместе с её отцом, юмористом Владимиром Винокуром, передает РИА Новости.
«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский покинул нас», — поделилась балерина.
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Мария Моисеева