Российским автомобилистам захотели позволить проезд в водоохранных зонах

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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использование временных дорог с деревянными настилами или бетонными плитами в водоохранных зонах для строительства кемпингов и модульных гостиниц. Инициатива призвана упростить доставку оборудования и материалов при создании рекреационных объектов. Информация о проекте опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации» разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — поясняется в записке к проекту.Авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие инфраструктуры затрудняет развитие туризма в таких зонах. Предприятия сталкиваются с проблемами при транспортировке техники и стройматериалов, что замедляет возведение объектов.
Согласно документу, временные дороги должны предотвращать загрязнение водных объектов. Для этого предлагается использовать гравийные подсыпки, плиты или настилы. После завершения работ территории необходимо восстановить в соответствии с их целевым назначением.
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