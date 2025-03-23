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Российским автомобилистам захотели позволить проезд в водоохранных зонах

В Госдуму внесли проект о разрешении проезда автомобилей в водоохранных зонах
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использование временных дорог с деревянными настилами или бетонными плитами в водоохранных зонах для строительства кемпингов и модульных гостиниц. Инициатива призвана упростить доставку оборудования и материалов при создании рекреационных объектов. Информация о проекте опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации» разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — поясняется в записке к проекту.
Авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие инфраструктуры затрудняет развитие туризма в таких зонах. Предприятия сталкиваются с проблемами при транспортировке техники и стройматериалов, что замедляет возведение объектов.

Согласно документу, временные дороги должны предотвращать загрязнение водных объектов. Для этого предлагается использовать гравийные подсыпки, плиты или настилы. После завершения работ территории необходимо восстановить в соответствии с их целевым назначением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушку не пустили в Эрмитаж из-за слишком роскошной одежды. Девушка с недоумением рассказывает, что ее с подругой не пустили в легендарный Зимний дворец. Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

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Эрмитаж назвал провокацией слова девушек, которых не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды
Эрмитаж назвал провокацией слова девушки, которую якобы не пустили в музей
22 марта 2025, 22:55

Фото: iStock/ Olga_Gavrilova

Представители Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогера, которую якобы не пустили в музей из-за чрезмерно нарядной одежды.
Представители музея прокомментировали появившиеся в инфополе сообщения со ссылкой на девушку, которая заявляла, что ее с подругой не пропустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды.

В публикации уточнялось, что посетительницы были в музее и не просто сделали кадры на память, а провели фэшн-съемку с целью рекламы бренда.

«Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы...Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа», — отмечалось в Телеграм-канале Эрмитажа.

Представители музея сочли подобные действия провокацией.

В Эрмитаже подчеркнули, что такое поведение позволило блогеру поднять рейтинг своей страницы и увеличить узнаваемость бренда. Еще предположили, что представители бренда не нашли средств на законную рекламу.

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В США умер шимпанзе Канзи, который освоил английский и играл в Minecraft
В США скончался понимавший английский шимпанзе Канзи
22 марта 2025, 22:21

Фото: iStock/ Rixipix

В США умер шимпанзе по кличке Канзи. Примат освоил английский язык и считался одним из самых умных в мире. Об этом сообщается на сайте природоохранного и исследовательского центра Ape Initiative.
Самцу бонобо Канзи было 44 года, он жил в исследовательском центре с 2004 года. 18 марта сотрудники центра нашли животное без сознания. Приматологи знали, что у Канзи болезнь сердца. Они полагали, что опасности для жизни нет. Причину смерти пока не раскрывают.

При жизни примат научился понимать устную английскую речь и даже отвечать собеседникам. Еще Канзи знал несколько слов на американском языке жестов, научился мастерить каменные орудия и пользоваться ими. Еще примат мог разводить огонь, готовить пищу.

Шимпанзе даже показали, как играть в видеоигры. Он смог пройти аркадную игру «Пакман» и победил финального босса в Minecraft.

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В ГД предложили отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным
Депутат Чернышов предложил отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным
22 марта 2025, 21:27

Фото: iStock/ evgenyatamanenko

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой документ с предложением отменить на федеральном уровне критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями, сообщило агентство РИА Новости.
В документе уточнялось, что такое решение усилит меры социальной поддержки и укрепит институт семьи в РФ.

Чернышов объяснил, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что огромное количествл многодетных семей не имеют возможности получить поддержку по формальным причинам.

Депутат также выразил уверенность в том, что отмена критериев нуждаемости не повлечет за собой массовое злоупотребление пособиями, так как семьи с высоким уровнем дохода не пытаются получить эту выплату.

Борис Чернышов рассказал, что в настоящий момент в России больше 2,65 миллиона многодетных семей, однако только 35% из них получают пособие.

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#многодетная семья
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Daily Mail: Великобританию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки
22 марта 2025, 20:55

Фото: istockphoto/Elif Bayraktar

Туманный Альбион охвачен эпидемией инфекционной чесотки. Болезнь очень трудно вылечить из-за её необычайно высокой устойчивости к всевозможным препаратам.
Об этом пишет местное издание The Daily Mail. Эксперты отмечают, что паразиты, в частности, кожные клопы, помимо того, что быстро переносят заразу, неожиданно оказались крайне устойчивы к препаратам, которые прежде действовали.

«Трое из тысячи британцев — это примерно 200 тысяч пациентов — инфицированы», — указано в публикации.

По словам специалистов, болезнь легко передаётся через тесный контакт кожи пациентов, поэтому британцы часто болеют целыми семьями. Также паразиты могут подолгу жить в простынях и полотенцах.

Наиболее подвержены поражению чесоточной инфекцией дети и молодёжь в возрасте от 10 до 19 лет и пожилые люди, предупреждают авторы материала. То, что насекомые выработали своеобразный иммунитет к существующим лекарствам, делает их применение практически бесполезным, с сожалением констатируют медики.

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Василисин день 23 марта: как магия воды поможет сохранить здоровье и обрести любовь, народные приметы
22 марта 2025, 17:35

Фото: iStock/Armands Vjaters

В народном календаре 23 марта отмечается Василисин день, Василиса – вешней воды указательница. Наши предки с этого момента начинали активно готовиться к приходу весны.
В этот день православные христиане вспоминают о святых мучениках Коринфских, которые пострадали за свою веру в III веке. Среди них особенно почитается святая Василиса. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/pespiero

В III веке Василисса была частью христианской общины, которая сформировалась вокруг святого Кодрата. Он был отшельником и проводил свою жизнь в горах, посвящая себя молитвам и размышлениям о Боге. Со временем к нему начали приходить люди, желающие услышать его наставления.

Гонитель христиан Декия приказал своему военачальнику Иасону разобраться с Кодратом и его последователями. В ходе допросов Иасон часто обращался к Кодрату как к старшему. Святой Кодрат стойко защищал свою веру в Христа Спасителя, что привело к пыткам. Несмотря на страдания, он поддерживал других, призывая их не бояться и стоять за веру.

Иасон, не добившись отречения, приказал бросить мучеников диким зверям, но они не тронули их. Святых привязали за ноги к колесницам и протащили по городу, где многие бросали в них камни. Затем их приговорили к усечению мечом. На месте казни святые попросили время для молитвы и затем покорно склонили голову перед занесённым мечом.

Приметы дня


Фото: iStock/panaramka

  • Холодный ветер — признак поздней весны.
  • Белый туман стелется по земле — к потеплению.
  • Гроза в этот день – к урожайному году.
  • Если ласточки прилетели, то через две недели начнется разлив рек.

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Что можно делать 23 марта


Фото: iStock/nnorozoff

  1. На Василисин день стоит сходить в храм и вознести молитвы. Перед образом святой Василисы и других святых мучеников из Коринфа обращаются с просьбами о здравии, о безопасности жилищ во время паводков, о стойкости и преодолении жизненных испытаний и о защите от внезапных смертей и несчастных случаев.
  2. Василиса считалась покровительницей весенних вод. Она наделяла ручьи особой магией. Девушки украшали их первыми весенними цветами, чтобы привлечь любовь и счастье.
  3. Наши предки в этот день проводили обряды очищения. Считалось, что умывание талой водой приносит здоровье и красоту.
  4. Так же день считается благоприятным для очищения жилища. Можно провести уборку, а после окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой.

Что нельзя делать в этот день


Не стоит в этот день перестилать постельное бельё — это сулит неблагоприятные сновидения и кошмары.

В день Василисы не вспоминали и не говорили об умерших. Лучше не тревожить их память, иначе это может нарушить покой живых.

Нельзя было отказывать в помощи и подаянии, иначе, удача и финансовое благополучие покинет человека.


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