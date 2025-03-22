Василисин день 23 марта: как магия воды поможет сохранить здоровье и обрести любовь, народные приметы

Фото: iStock/Armands Vjaters
В народном календаре 23 марта отмечается Василисин день, Василиса – вешней воды указательница. Наши предки с этого момента начинали активно готовиться к приходу весны.
В этот день православные христиане вспоминают о святых мучениках Коринфских, которые пострадали за свою веру в III веке. Среди них особенно почитается святая Василиса. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/pespiero
В III веке Василисса была частью христианской общины, которая сформировалась вокруг святого Кодрата. Он был отшельником и проводил свою жизнь в горах, посвящая себя молитвам и размышлениям о Боге. Со временем к нему начали приходить люди, желающие услышать его наставления.
Гонитель христиан Декия приказал своему военачальнику Иасону разобраться с Кодратом и его последователями. В ходе допросов Иасон часто обращался к Кодрату как к старшему. Святой Кодрат стойко защищал свою веру в Христа Спасителя, что привело к пыткам. Несмотря на страдания, он поддерживал других, призывая их не бояться и стоять за веру.
Иасон, не добившись отречения, приказал бросить мучеников диким зверям, но они не тронули их. Святых привязали за ноги к колесницам и протащили по городу, где многие бросали в них камни. Затем их приговорили к усечению мечом. На месте казни святые попросили время для молитвы и затем покорно склонили голову перед занесённым мечом.
Фото: iStock/panaramka
Фото: iStock/nnorozoff
Не стоит в этот день перестилать постельное бельё — это сулит неблагоприятные сновидения и кошмары.
В день Василисы не вспоминали и не говорили об умерших. Лучше не тревожить их память, иначе это может нарушить покой живых.
Нельзя было отказывать в помощи и подаянии, иначе, удача и финансовое благополучие покинет человека.
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История праздника
Фото: iStock/pespiero
В III веке Василисса была частью христианской общины, которая сформировалась вокруг святого Кодрата. Он был отшельником и проводил свою жизнь в горах, посвящая себя молитвам и размышлениям о Боге. Со временем к нему начали приходить люди, желающие услышать его наставления.
Гонитель христиан Декия приказал своему военачальнику Иасону разобраться с Кодратом и его последователями. В ходе допросов Иасон часто обращался к Кодрату как к старшему. Святой Кодрат стойко защищал свою веру в Христа Спасителя, что привело к пыткам. Несмотря на страдания, он поддерживал других, призывая их не бояться и стоять за веру.
Иасон, не добившись отречения, приказал бросить мучеников диким зверям, но они не тронули их. Святых привязали за ноги к колесницам и протащили по городу, где многие бросали в них камни. Затем их приговорили к усечению мечом. На месте казни святые попросили время для молитвы и затем покорно склонили голову перед занесённым мечом.
Приметы дня
Фото: iStock/panaramka
- Холодный ветер — признак поздней весны.
- Белый туман стелется по земле — к потеплению.
- Гроза в этот день – к урожайному году.
- Если ласточки прилетели, то через две недели начнется разлив рек.
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Что можно делать 23 марта
Фото: iStock/nnorozoff
- На Василисин день стоит сходить в храм и вознести молитвы. Перед образом святой Василисы и других святых мучеников из Коринфа обращаются с просьбами о здравии, о безопасности жилищ во время паводков, о стойкости и преодолении жизненных испытаний и о защите от внезапных смертей и несчастных случаев.
- Василиса считалась покровительницей весенних вод. Она наделяла ручьи особой магией. Девушки украшали их первыми весенними цветами, чтобы привлечь любовь и счастье.
- Наши предки в этот день проводили обряды очищения. Считалось, что умывание талой водой приносит здоровье и красоту.
- Так же день считается благоприятным для очищения жилища. Можно провести уборку, а после окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой.
Что нельзя делать в этот день
Не стоит в этот день перестилать постельное бельё — это сулит неблагоприятные сновидения и кошмары.
В день Василисы не вспоминали и не говорили об умерших. Лучше не тревожить их память, иначе это может нарушить покой живых.
Нельзя было отказывать в помощи и подаянии, иначе, удача и финансовое благополучие покинет человека.
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Елена Генералова