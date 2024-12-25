Российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право

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Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество на один объект жилья. Об этом информирует RT со ссылкой на доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова.
Уточняется, что пенсионеры в РФ могут не платить налог на одну квартиру или один дом, а также не платить земельный налог на участках, площадь которых составляет до 600 квадратных метров, пишет RT. Отдельные категории вышедших на пенсию россиян могут быть полностью освобождены от уплаты коммунальных услуг либо имеют возможность получить скидку в размере 50%.
По словам Виноградова, региональные власти могут предоставить пенсионерам скидки на транспортный налог.
Напомним, с 1 января 2025 года в России начнут действовать новые законы. Они затронут пенсии, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменения в налоговом законодательстве и другие социальные аспекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам Виноградова, региональные власти могут предоставить пенсионерам скидки на транспортный налог.
Напомним, с 1 января 2025 года в России начнут действовать новые законы. Они затронут пенсии, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменения в налоговом законодательстве и другие социальные аспекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова