Российского писателя привлекут к ответственности за фейки об армии
На художника и писателя Максима Кантора составили протокол о распространении фейков про армию России. Об этом говорится в судебных материалах, которые приводит РИА Новости.
Кантору вменяют публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Дело зарегистрировали 15 июня в московском суде. Писателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Годом ранее депутат Госдумы Ольга Занко просила Минюст проверить Кантора. По ее словам, он негативно высказывался об акции «Бессмертный полк», а одна из его работ на французском языке была представлена как акт поддержки Украины. Занко также предлагала при необходимости присвоить художнику статус иноагента.
Ранее вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских рассказал в личном блоге, что на Московском вокзале в Санкт-Петербурге система распознавания лиц по ошибке приняла его за украинского журналиста Дмитрия Гордона*.
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