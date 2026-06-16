Российского писателя привлекут к ответственности за фейки об армии

16 июня 2026, 08:16

Писателю Кантору грозит штраф за фейки о ВС РФ

Фото: iStock/Zolnierek

На художника и писателя Максима Кантора составили протокол о распространении фейков про армию России. Об этом говорится в судебных материалах, которые приводит РИА Новости.