В Москве на 91 году жизни скончалась мать певца Дмитрия Хворостовского Людмила

16 июня 2026, 06:58

Людмила Хворостовская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Мать российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила скончалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом 15 июня сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.





Он пояснил, что власти региона не переставали поддерживать связь с родителями артиста. Он выразил соболезнования родным, близким и супругу покойной — Александру Степановичу. Зинов пообещал, что Красноярский край окажет семье всю необходимую помощь в организации похорон.





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«Я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!», — написал он.