В Москве на 91 году жизни скончалась мать певца Дмитрия Хворостовского Людмила
Мать российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила скончалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом 15 июня сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Он пояснил, что власти региона не переставали поддерживать связь с родителями артиста. Он выразил соболезнования родным, близким и супругу покойной — Александру Степановичу. Зинов пообещал, что Красноярский край окажет семье всю необходимую помощь в организации похорон.
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«Я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!», — написал он.Напомним, что даже после смерти Дмитрия Хворостовского вспоминают в РФ, считая его одной из самых ярких звезд оперы. Уникальный баритон певца завоевал сердца зрителей по всему миру. Он родился и провёл детство в Красноярске, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
В июне 2017 года артист дал свой прощальный концерт в России, а осенью трагически скончался в Лондоне от рака мозга. Подробнее о том, как сложилась жизнь и судьба Дмитрия Хворостовского, читайте в материале «Радио 1».