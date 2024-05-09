Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы

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РФ наблюдает за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио о вынужденном применении контрмер. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в беседе с РИА Новости.
«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — заявил глава дипмиссии РФ в Японии.До этого представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Америка нацелена до конца 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС Штатов 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.
Ранее сообщалось, что Франция договорилась начать с Японией переговоры о взаимном доступе войск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак