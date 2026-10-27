«Россия — страна возможностей» расскажет о путях профессионального роста
Видео: президентская платформа «Россия — страна возможностей»
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» отмечает восьмилетие. За это время организация обеспечивает гражданам равные условия для личностного и профессионального развития.
На сегодняшний день проект объединяет более 25 миллионов участников из 89 регионов РФ и 150 стран мира. Наблюдательный совет платформы возглавляет президент России Владимир Путин.
В ноябре 2026 года «Россия — страна возможностей» запускает масштабную информационную кампанию по всей стране. Её цель — информирование граждан о широких возможностях для самореализации в России, поддержке значимых инициатив и действенных социальных лифтах. Подробная информация доступна на официальном сайте организации.
Ранее в Подмосковье стартовала всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». Основной акцент проекта сделан на безопасности дорожного движения на перекрёстках.
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