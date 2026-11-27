«Россия — страна возможностей» запускает информационную кампанию в регионах
Платформа «Россия — страна возможностей» в этом месяце начинает информационную кампанию в регионах. Жители узнают о проектах для профессионального роста, реализации инициатив и развития талантов.
Проект работает с 22 мая 2018 года по инициативе Владимира Путина. К этому объединению присоединились более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран.
Конкурсы и олимпиады платформы охватывают школьников, студентов, предпринимателей, волонтёров, специалистов и руководителей. Они помогают найти единомышленников и наставников, поступить в вуз, пройти стажировку или построить карьеру. Образовательные программы проходят в Мастерской управления «Сенеж».
При ведущих вузах платформа открывает центры компетенций: студенты оценивают свои навыки и получают рекомендации по развитию. Офисы платформы работают в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Посетителям доступны информационные центры, лектории и пространства для совместной работы.
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