27 ноября 2026, 15:52

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Платформа «Россия — страна возможностей» в этом месяце начинает информационную кампанию в регионах. Жители узнают о проектах для профессионального роста, реализации инициатив и развития талантов.