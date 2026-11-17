Вирусолог раскрыл, стоит ли опасаться новой пандемии гриппа
Вирусолог Альтштейн: оснований ждать пандемию гриппа в 2029 году нет
Вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления учёных из ФНКЦ ФМБА РФ о том, что вирус гриппа может стать причиной следующей пандемии в 2029 году.
В беседе с изданием «Абзац» Альтштейн отметил, что не видит оснований говорить о новой волне заболевания.
«Предсказать пандемию за два года до того, как она произойдёт, каких-то специальных оснований нет. Такая вещь может быть, если появится какой-то новый вариант вируса гриппа, он начнёт распространяться, тогда можно будет думать, не даст ли он пандемию. Пока, с моей точки зрения, каких-либо оснований говорить о том, что в 2029 году нас ожидает пандемия гриппа, не вижу», — подчеркнул он.Вирусолог добавил, что прививки делают на основе рекомендаций ВОЗ по вариантам вируса, которые будут циркулировать в текущем или следующем сезоне. Такие вакцины снижают заболеваемость примерно вдвое, что при широком распространении болезни немало.