Россиян хотят обязать приносить присягу гражданина РФ с 14 лет

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Российских подростков хотят обязать приносить присягу гражданина страны с 14 лет, гласит соответствующий законопроект, внесенный членами комитета Госдумы по делам СНГ, которым руководит председатель Леонид Калашников.
«Предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — сказано в законодательной инициативе.Отмечено, что таким образом хотят повысить молодежный патриотизм, а также взять обязательства соблюдать российскую Конституцию.
Ранее сообщалось о новом минимальном коэффициенте для выхода на пенсию в грядущем году. Подробности рассказала сенатор Ольга Епифанова, упомянув «белую» зарплату и официальное трудоустройство. Также приведены данные Росстата по средней зарплате в стране в середине текущего года.
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Никита Кротов