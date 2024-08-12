Россиян начали обманывать через «Госуслуги» и «Госключ»

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Аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом информирует газета «Известия».
В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы.
Схема обмана состоит из нескольких этапов. Сначала они получают доступ к личному кабинету человека на сайте «Госуслуги». После этого загружают туда фальшивую доверенность, которая якобы даёт им право распоряжаться всеми банковскими счетами жертвы. Потом человеку приходит сообщение, что нужно подписать какой-то документ.
Затем жертве звонит человек, который представляется сотрудником органов, а после говорит, что все банковские счета были скомпрометированы, необходимо срочно подписать доверенность, чтобы защитить деньги. Испуганная жертва спешит сделать то, что ей рекомендует этот «сотрудник органов».
Потом ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и заявляет, что человек стал жертвой аферистов, которые после подписания доверенности получили доступ ко всем его счетам, поэтому средства с них нужно срочно перевести на безопасный счет.
Координатор платформы Евгения Лазарева рассказала, что люди в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, что увеличивает риск того, что аферисты добьются своей цели.
Она подчеркнула, что информация о данной мошеннической схеме была получена от людей, которых не удалось обмануть. В настоящее время мошенники активно проверяют новый метод на пенсионерах и людях среднего возраста, сказала Лазарева.
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Схема обмана состоит из нескольких этапов. Сначала они получают доступ к личному кабинету человека на сайте «Госуслуги». После этого загружают туда фальшивую доверенность, которая якобы даёт им право распоряжаться всеми банковскими счетами жертвы. Потом человеку приходит сообщение, что нужно подписать какой-то документ.
Затем жертве звонит человек, который представляется сотрудником органов, а после говорит, что все банковские счета были скомпрометированы, необходимо срочно подписать доверенность, чтобы защитить деньги. Испуганная жертва спешит сделать то, что ей рекомендует этот «сотрудник органов».
Потом ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и заявляет, что человек стал жертвой аферистов, которые после подписания доверенности получили доступ ко всем его счетам, поэтому средства с них нужно срочно перевести на безопасный счет.
Координатор платформы Евгения Лазарева рассказала, что люди в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, что увеличивает риск того, что аферисты добьются своей цели.
Она подчеркнула, что информация о данной мошеннической схеме была получена от людей, которых не удалось обмануть. В настоящее время мошенники активно проверяют новый метод на пенсионерах и людях среднего возраста, сказала Лазарева.
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Дарья Осипова