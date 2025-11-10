Россиян предупредили, что мошенники используют дни распродаж
Эксперт Зыков: мошенники активно обманывают россиян в период распродаж
Мошенники становятся особенно активными в период распродаж на 11 ноября и во время «Чёрной пятницы». Об этом предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По его словам, злоумышленники пользуются тем, что люди готовы быстро принимать решение ради выгодной покупки, в это время внимание снижается, а желание сэкономить становится сильнее. В этой связи появляются поддельные сайты магазинов.
«Такие сайты выглядят почти как реальные, копируют логотипы, цвета, карточки товаров и даже отзывы. Покупателю предлагается товар с большой скидкой и обязательной предоплатой. После оплаты магазин просто исчезает или перестает отвечать», — уточнил Зыков в беседе с RT.
Кроме того, часто используется схема с «ложными доставками», когда человеку приходит сообщение якобы от курьерской службы или маркетплейса о том, что возникла проблема, а для её решения необходимо уточнить данные карты, сообщить код из СМС или пройти по ссылке.
Также мошенники создают QR-коды на листовках, баннерах и в соцсетях. Люди сканируют их в надежде получить купон, а на самом деле попадают на вредоносный сайт или устанавливают вредоносное приложение, заключил Зыков.
Тем временем в Ленинградской области сотрудники прокуратуры привлекли оператора сотовой связи к административной ответственности за невыполнение требования федерального законодательства в области телекоммуникаций, пишут argumenti.ru.
«Ведомство установило, что оператор не обеспечил передачу данных о соединениях в информационную систему "Антифрод", предназначенную для проверки и обеспечения защищенного подключения. Из-за нарушения мошенники смогли связаться с жителем региона и убедить его перевести 106 тысяч рублей», — говорится в материале.
Суд признал оператора связи виновным и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.