Россиян предупредили, что мошенники используют дни распродаж

10 ноября 2025, 21:33

Эксперт Зыков: мошенники активно обманывают россиян в период распродаж

Фото: iStock/William_Potter

Мошенники становятся особенно активными в период распродаж на 11 ноября и во время «Чёрной пятницы». Об этом предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.





По его словам, злоумышленники пользуются тем, что люди готовы быстро принимать решение ради выгодной покупки, в это время внимание снижается, а желание сэкономить становится сильнее. В этой связи появляются поддельные сайты магазинов.





«Такие сайты выглядят почти как реальные, копируют логотипы, цвета, карточки товаров и даже отзывы. Покупателю предлагается товар с большой скидкой и обязательной предоплатой. После оплаты магазин просто исчезает или перестает отвечать», — уточнил Зыков в беседе с RT.

