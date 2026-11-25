25 ноября 2026, 01:51

Академик РАН Онищенко предупредил о подъёме заболеваемости гриппом после Нового года

Фото: iStock/Dima Berlin

После новогодних каникул в России ожидается подъём заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Об этом рассказал в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.