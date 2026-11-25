Россиян предупредили, когда в стране ожидается подъём заболеваемости гриппом
После новогодних каникул в России ожидается подъём заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Об этом рассказал в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, люди начнут чаще болеть под конец второй декады января, причем в отдельных регионах — с опережением. Онищенко пояснил, что зимой школьные каникулы временно сокращают контакты между детьми и сдерживают распространение респираторных инфекций. Однако после возвращения ребят к занятиям заболеваемость может снова пойти вверх.
Ранее диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» назвал продукты, которые поднимают настроение осенью. Он объяснил, что с хандрой помогают справиться не только прогулки и витамины, но и то, что оказывается у человека в тарелке.
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