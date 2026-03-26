В Челябинске девятилетний ребёнок сломал ногу при торможении автобуса
В Челябинске девятилетний мальчик упал в автобусе при торможении и сломал ногу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл 24 марта на Комсомольском проспекте. Во время экстренного торможения автобуса ребёнок упал и получил перелом лодыжки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители истребовали медицинские документы и материалы, касающиеся организации пассажирских перевозок. На текущий момент специалисты устанавливают детали и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о происшествии в Ставропольском крае, где женщина посадила пятилетнего ребёнка в багажник и устроила погоню с полицией.
