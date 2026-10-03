Россиян предупредили о мошеннических приложениях для поиска по картинке

03 октября 2026, 10:57

МВД: мошенники распространяют фейковые приложения для поиска по картинке

Фото: iStock/Ju Production

Мошенники распространяют в интернете поддельное приложение для поиска по картинке, с помощью которого получают доступ к персональным данным и деньгам пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.