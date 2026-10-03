Россиян предупредили о мошеннических приложениях для поиска по картинке
Мошенники распространяют в интернете поддельное приложение для поиска по картинке, с помощью которого получают доступ к персональным данным и деньгам пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
По данным ведомства, человек, желающий поставить приложение для поиска по картинке, находит в сети фейк сервиса и скачивает на свой телефон. Вместе с программой на смартфон попадает вредоносное ПО: оно просит перезагрузить гаджет, а затем показывает сообщение якобы от банка об обнаружении вирусов.
Чтобы «решить проблему», пользователю предлагают ввести кодовое слово и дать доступ к устройству. Выполнив эти требования, жертва, сама того не осознавая, позволяет злоумышленникам войти в мобильный банк. После этого они переводят деньги на свои счета. Во избежание таких ситуаций в ведомстве рекомендовали не устанавливать программы из неизвестных источников и не предоставлять им доступ к устройству.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новые схемы обмана в преддверии новогодних праздников.
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