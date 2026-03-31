В Приморье завершили расследование дела о пропавшей женщине, которую задушил знакомый
В Приморском крае завершили расследование уголовного дела против 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве женщины при помощи удушения. Об этом сообщили на платформе MAX в канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, в октябре 2025 года в селе Антоновка Чугуевского района фигурант поссорился с женщиной в квартире на улице Молодёжной. Обвиняемый задушил жертву, а тело спрятал.
В ноябре того же года полиция начала расследовать пропажу россиянки. В её квартире нашли следы беспорядка и частицы вещества, напоминающего кровь. Следователи провели оперативно-розыскные мероприятия и установили мужчину, который общался с женщиной незадолго до её исчезновения.
Задержанный дал признательные показания и указал место, где спрятал тело. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть жертвы наступила в результате механической асфиксии (удушения). Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
