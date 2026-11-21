Россиян предупредили о мошеннической схеме с налоговыми уведомлениями
В России появилась новая схема мошенничества, связанная с налоговыми уведомлениями. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По данным РИА Новости, аферисты начали рассылать гражданам сообщения о якобы массовом отказе от бумажных квитанций и предлагать авторизоваться в новой электронной форме, чтобы похитить их личные данные. Как объяснили в организации, жертву убеждают перейти по ссылке и авторизоваться через «Госуслуги» для подтверждения личности. В результате злоумышленники получают логин и пароль пользователя.
Специалисты «Мошеловки» рекомендовали не реагировать на рассылки с призывами «активировать электронную форму» или «переоформить уведомление». Проверять и оплачивать налоги стоит только в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России или в официальном приложении «Налоги ФЛ». Также не следует водить данные от «Госуслуг» на сторонних страницах, открытых по ссылкам из сообщений.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве через аккаунты детей.
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