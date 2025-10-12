Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию
МИД России: Россияне должны будут сдавать дактилоскопию при въезде в Испанию
МИД РФ рассказал о новых правилах въезда в Испанию для россиян. Об этом пишет ТАСС.
Теперь при пересечении границы у граждан третьих стран, в том числе РФ, будут обязательно брать фотоснимки и отпечатки пальцев — новая биометрическая система вступает в силу с сегодняшнего дня.
Первоначально нововведение начнёт действовать в мадридском аэропорту, затем его планируют распространить на другие пограничные пункты.
Перед этим МИД России напомнил о нововведении с обязательной биометрией на границе. Подробности в нашем материале.
