Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию

12 октября 2025, 20:09

МИД России: Россияне должны будут сдавать дактилоскопию при въезде в Испанию

Фото: istockphoto/Mordolff

МИД РФ рассказал о новых правилах въезда в Испанию для россиян. Об этом пишет ТАСС.