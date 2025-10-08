Чиновник из Госдепа провел в Москве встречи в МИД России
Директор офиса Госдепартамента США по России Питер Андреоли прибыл в Москву для проведения плановых консультаций с сотрудниками американского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в диппредставительстве Америки.
По словам собеседника агентства, помимо запланированных встреч у Андреоли были и некоторые иные, ограниченные по кругу контакты. Также он провёл переговоры в Министерстве иностранных дел РФ, где обсуждались вопросы функционирования посольств в обеих странах.
Ранее, 8 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс к урегулированию конфликта между Россией и Украиной, возникший после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан, по его словам, из‑за деструктивной политики Европы.
Дипломат также признал, что российско‑американские отношения дали трещину, а в Кремле отметили, что диалог между внешнеполитическими ведомствами Москвы и Вашингтона сейчас находится в «подавленном» состоянии.
