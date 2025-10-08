Чиновник из Госдепа провел в Москве встречи в МИД России

08 октября 2025, 21:28

Чиновник Госдепа приехал в Москву для консультаций с американской дипломатией

Фото: istockphoto/ser-alim

Директор офиса Госдепартамента США по России Питер Андреоли прибыл в Москву для проведения плановых консультаций с сотрудниками американского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в диппредставительстве Америки.