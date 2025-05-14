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Украинские мошенники научились объяснять свой «немосковский» говор

Телефонные мошенники-украинцы стали объяснять свой говор тем, что они «ростовчане»
Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Украинские телефонные мошенники используют специальные инструкции, чтобы объяснять «немосковский» акцент происхождением из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости, получившее доступ к материалам подпольной группы «Stop Grave», внедрившейся в одну из преступных организаций в Одессе.
Согласно фотографиям методички телефонных мошенников, в случае вопросов о диалекте (Почему не московский говор? Откуда вы?) злоумышленникам рекомендуется отвечать: «Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами».

Ранее сообщалось, что международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений.

По её словам, в число «просчетов» входит то, что граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.

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#украина
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В Госдуме предупредили, какой штраф ждет граждан за курение на общих подъездных балконах
Депутат Колунов: курение на подъездных балконах грозит штрафом до 1,5 тыс. рублей
14 мая 2025, 05:39

Фото: iStock/YKD

Курение на общих балконах многоквартирных домов может привести к штрафу от 500 до 1,5 тыс. рублей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), сообщает ТАСС.
Он напомнил, что действующий закон запрещает курение в лифтах, подъездах и других общественных зонах, однако многие жители ошибочно считают балконы исключением, устанавливая там пепельницы.

«Неочевидное место (где курить запрещено) — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд"», — отметил политик.
Колунов подчеркнул, что даже курение в квартире, если дым проникает к соседям, является нарушением. В таких случаях пострадавшие вправе обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию, а при отсутствии реакции — требовать компенсацию через суд.

Дополнительно нарушителям грозит штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП РФ.

«Это распространяется и на кальяны», — обозначил депутат.
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Россиянам назвали даты летних каникул
Минпросвещения определило летние каникулы в РФ с 26 мая по 31 августа
14 мая 2025, 04:32

Фото: iStock/goodmoments

Летние каникулы для российских школьников в 2025 году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.
«Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ», — говорится в сообщении.
Для учащихся 1–8-х и 10-х классов установлена минимальная продолжительность отдыха — 8 недель, что соответствует федеральным образовательным стандартам. Учебный год, как и прежде, стартует 1 сентября, а его окончание определяется каждой школой индивидуально.

«Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации», — передает РИА Новости.
В конце апреля «Радио 1» сообщало, что жителей Подмосковья поторопили с выбором летнего лагеря для детей. Летняя оздоровительная кампания стартует в конце мая, уже начинается активная подготовка к ней.

Родителям стоит позаботиться о путёвках в лагерь заранее. Уточняется, что в Московской области в летние каникулы откроют более 120 детских лагерей.

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#каникулы
#учебный год
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#новости
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В России могут расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
«Ъ»: В Госдуме захотели расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
14 мая 2025, 03:52

Фото: iStock/Anastasija Vujic

Полномочия ГИБДД по лишению водительских прав могут быть расширены в рамках нового законопроекта, который предварительно обсудил комитет Госдумы по транспорту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно инициативе, если у автомобилиста во время диспансеризации, медосмотра или визита в поликлинику выявят медицинские противопоказания к вождению, его направят на внеочередное обследование. При подтверждении диагноза данные передадут в базу Минздрава, а затем — в ГИБДД. Это приведет к аннулированию прав.

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Тех, кто откажется от внеочередной проверки, также лишат удостоверений. Управление автомобилем после аннулирования прав будет караться штрафом до 15 тыс. рублей по статье 12.7 КоАП РФ.

В мае «Радио 1» сообщало, что мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД.

Аферисты массово рассылают поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Вместо реквизитов Федерального казначейства в квитанциях указаны счета электронных платежных систем, таких как «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек» или «РБКМани».

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Умер трехкратный лауреат «Оскара» и режиссер старых фильмов по Супермену Бентон
NYT: американский режиссер Роберт Бентон умер на 93-м году жизни
14 мая 2025, 02:59

Фото: iStock/SergeyPankratov

Трёхкратный обладатель «Оскара», режиссёр и сценарист Роберт Бентон скончался в возрасте 92 лет. Информацию о его смерти 11 мая подтвердило издание The New York Times со ссылкой на менеджера покойного Марису Форзано.
Бентон умер в своём доме на Манхэттене. Причины гибели не уточняются.

За 35 лет карьеры Бентон снял 11 художественных фильмов и оставил яркий след в киноиндустрии. У американской публики он широко известен старыми фильмами по Супермену («Это птица, это самолет, это Супермен!» — 1975, «Супермен» — 1978).

Бентон семь раз был номинирован на «Оскар», выиграв награду трижды. Режиссер также был удостоен «Золотого глобуса».

В 1980 году он получил две статуэтки «Оскар» за режиссуру и адаптированный сценарий к драме «Крамер против Крамера». Ещё одну награду ему принёс оригинальный сценарий фильма «Места в сердце» в 1985 году.

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Умер «самый бедный президент в мире» Хосе Мухика

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#сердце
#режиссёр
#сценарий
#смерть
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Умер «самый бедный президент в мире» Хосе Мухика
Экс-президент Уругвая Хосе Мухика ушел из жизни в возрасте 89 лет
14 мая 2025, 01:16

Хосе Мухика (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Al Jazeera English»)

В возрасте 89 лет скончался экс-президент Уругвая Хосе Мухика, которого международные СМИ часто называли «самым бедным главой государства» из-за его аскетичного образа жизни. О кончине сообщил действующий президент страны Яманду Орси в социальной сети X.
«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал Орси.
Мухика руководил государством с 2010 по 2015 год, заслужив мировое признание не только среди левых, но и правых политиков. Даже занимая высший пост, он продолжал жить в скромном сельском доме, жертвуя около 90% президентской зарплаты на благотворительность.

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«Мне вполне хватает этих денег, должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже», — объяснял он.
Его биография имеет тяжелые моменты: в молодости Мухика участвовал в леворадикальном партизанском движении, за что провел 14 лет в тюрьме, где подвергался пыткам. После освобождения Хосе посвятил себя легальной политике.

Причиной смерти экс-президента стал рак пищевода с метастазами. До своего 90-летия Мухика не дожил всего несколько дней.

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