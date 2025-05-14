Украинские мошенники научились объяснять свой «немосковский» говор

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Украинские телефонные мошенники используют специальные инструкции, чтобы объяснять «немосковский» акцент происхождением из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости, получившее доступ к материалам подпольной группы «Stop Grave», внедрившейся в одну из преступных организаций в Одессе.
Согласно фотографиям методички телефонных мошенников, в случае вопросов о диалекте (Почему не московский говор? Откуда вы?) злоумышленникам рекомендуется отвечать: «Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами».
Ранее сообщалось, что международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений.
По её словам, в число «просчетов» входит то, что граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.
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Ранее сообщалось, что международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений.
По её словам, в число «просчетов» входит то, что граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.
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Мария Моисеева