В крови и волосах ряда известных турецких актеров обнаружили следы наркотиков
В крови и волосах ряда известных турецких актеров обнаружили следы наркотических веществ. Среди фигурантов оказались звезды сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач и Метин Акдюльгер, а также актриса Бирдже Акалай. Об этом 17 октября сообщил AHaber.
Расследование началось после того, как 8 октября полиция Стамбула задержала нескольких знаменитостей по запросу генеральной прокуратуры города.
Лабораторные анализы выявили у Тюзюнатач наличие кокаина, кетамина, MDMA и других запрещенных веществ. У Акалай и Акдюльгера обнаружили кокаин и тетрагидроканнабинол.
В список задержанных также попали блогерша и инфлюэнсер Дилан Полат и актеры Дерен Талу, Кубилай Ака и Каан Йылдырым.
Ранее сообщалось, что в Саратове 16-летний школьник обокрал квартиру подруги своей матери. Молодой человек воспользовался тем, что у его матери были ключи от квартиры приятельницы — он взял их и проник в жилище женщины, откуда украл сейф.
Читайте также: