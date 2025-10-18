В крови и волосах ряда известных турецких актеров обнаружили следы наркотиков

18 октября 2025, 02:37

AHaber: В крови и волосах актеров из «Великолепного века» нашли наркотики

Фото: iStock/iprogressman

В крови и волосах ряда известных турецких актеров обнаружили следы наркотических веществ. Среди фигурантов оказались звезды сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач и Метин Акдюльгер, а также актриса Бирдже Акалай. Об этом 17 октября сообщил AHaber.