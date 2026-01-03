Институт прикладной геофизики предупредил о начале магнитной бури на Земле
Cлабая магнитная буря, которуя ранее прогнозировали эксперты, началась на Земле 2 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения Института прикладной геофизики ((ФГБУ «ИПГ»).
Учёные объяснили, что уже зафиксировали возмущения магнитного поля. В настоящее время буря соответствует минимальному уровню G1 по пятибалльной шкале. Для сравнения, G5 является «экстремально сильным» возмущением.
После Нового года в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что магнитная буря в ночь со 2 на 3 января может достичь уровня G3.
Также сообщалось, что в 2026 году люди столкнуться с большим количеством магнитных бурь. Это обусловлено ростом числа корональных дыр, которые теперь играют ключевую роль в геомагнитных возмущениях.
