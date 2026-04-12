12 апреля 2026, 01:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой всех православных христиан и граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщается на сайте Кремля.





В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца людей искренней радостью, верой в торжество жизни, любви, добра и справедливости. Российский лидер добавил, что Пасха объединяет россиян вокруг многовековых традиций, неоспоримых духовных и нравственных ценностей.



