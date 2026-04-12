Путин поздравил с Пасхой всех православных христиан
Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой всех православных христиан и граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца людей искренней радостью, верой в торжество жизни, любви, добра и справедливости. Российский лидер добавил, что Пасха объединяет россиян вокруг многовековых традиций, неоспоримых духовных и нравственных ценностей.
Путин подчеркнул созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия страны, укреплении института семьи и воспитании молодёжи. Президент РФ также высоко оценил работу религиозных организаций по взаимодействию с властями и гармонизации межрелигиозного, а также межнационального диалога на территории России. По его словам, такая важная деятельность заслуживает самое глубокое признание.
Ранее «Радио 1» передавало, что Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним на службе находится мэр столицы Сергей Собянин.