В Роспотребнадзоре объяснили, как распознать качественный квас
При выборе кваса стоит обратить особое внимание на состав, чтобы не ошибиться и приобрести качественный продукт. В хорошем напитке обязательно должны присутствовать вода, сахар, ржаной солод, мука и дрожжевая закваска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства предупреждают, что наличие консервантов, искусственных подсластителей или красителей превращает напиток в обычную газировку. Важно помнить, что настоящий квас обязательно пенится – это признак правильного содержания углекислоты.
На дне бутылки не должно быть осадка. Кроме того, лучше выбирать продукт в тёмной таре – она защищает от солнечного света. При покупке разливного кваса рекомендуется избегать торговых точек, в которых санитарные нормы вызывают беспокойство.
Ранее старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова рассказала о том, какие продукты нельзя хранить в холодильнике. По словам эксперта, далеко не все продукты выигрывают от низких температур. Один из самых известных примеров — помидоры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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