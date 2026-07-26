В Роспотребнадзоре объяснили, как распознать качественный квас

26 июля 2026, 02:08

Роспотребнадзор: Хороший квас будет содержать воду, сахар, муку и закваску из дрожжей

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При выборе кваса стоит обратить особое внимание на состав, чтобы не ошибиться и приобрести качественный продукт. В хорошем напитке обязательно должны присутствовать вода, сахар, ржаной солод, мука и дрожжевая закваска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.