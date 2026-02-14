В Госдуме связали нападения подростков на школы с видеоиграми
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пользователям обсудить необходимость усиления контроля за видеоиграми, которыми увлекаются подростки. Опрос он запустил в своем канале в мессенджере Max.
Поводом стали предположения экспертов о связи между увлечением играми и недавними происшествиями в учебных заведениях. Пор мнению спикера, через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в чаты и сообщества с деструктивным контентом. Там их вербуют для совершения нападений и других преступлений, подробно инструктируют и даже обещают дать денег на покупку оружия.
Володин также отметил, что за такими движениями часто стоят украинские террористы. По его словам, не исключается версия, что недавние нападения могут быть взаимосвязаны.
