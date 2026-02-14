В Госдуме связали нападения подростков на школы с видеоиграми

14 февраля 2026, 12:08

Володин связал нападения на школы с вербовкой подростков в видеоиграх

Фото: iStock/Kerkez

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пользователям обсудить необходимость усиления контроля за видеоиграми, которыми увлекаются подростки. Опрос он запустил в своем канале в мессенджере Max.