В ВТБ рассказали о мошенниках, использующих запись голоса начальства

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Мошенники детально изучают образ жизни, окружение жертв, могут использовать голоса коллег или начальства, чтобы выманить деньги. Об этом рассказал зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.
По его словам, практически о любом россиянине можно найти информацию в интернете, чем и пользуются злоумышленники.
Горшков обратил внимание на то, что мошеннические атаки участились, и нужно быть внимательным при разговоре с незнакомцами, сообщает РИА Новости.
Ранее маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала, что мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе. Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.
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Горшков обратил внимание на то, что мошеннические атаки участились, и нужно быть внимательным при разговоре с незнакомцами, сообщает РИА Новости.
Ранее маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала, что мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе. Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.
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Анастасия Ларина