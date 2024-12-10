В ВТБ рассказали о мошенниках, использующих запись голоса начальства

Дети, в первую очередь, должны быть рождены в любви и поддержке, а государство уже поможет, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, уверенность в завтрашнем дне родителям дает единое универсальное пособие.